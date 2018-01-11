Vali Kaymak: "Suistimallere Kesinlikle Taviz Veremeyiz"

Samsun Valisi Osman Kaymak, sağlık hizmetlerinin daha dikkatli, verimli ve daha kaliteli verilmesinde görevlilere büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Görevini kötüye kullanan ve suistimallere karşı kesinlikle taviz veremeyiz" dedi.

Vali Osman Kaymak, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Kaymak'ı, İl Sağlık Müdürlüğüne gelişinde İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç ve birim müdürleri karşıladı. Karşılamanın ardından Samsun Valisi, Muhammet Ali Oruç'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Vali Osman Kaymak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birim müdürleri ile bir toplantı yaptı. Vali Kaymak toplantıda yaptığı konuşmasında, "Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısında değişikliğe gidilmesinin ardından ilimizde İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği şeklinde olan üçlü yapı 25 Kasım 2017 tarihi itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında tek yapıya dönüştürülmüştür. Sağlık Bakanımızın da Samsunlu olması hasebiyle bizdeki sağlık hizmetlerinin daha dikkatli, verimli ve daha kaliteli verilmesinde bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bizler Samsun'u bakanlığın pilot uygulama ili olarak düşünmeliyiz. Bu yönüyle bizler Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimiz tarafından verilen görevlerimizi gecemizi gündüzümüze katarak, Sayın Bakanımıza ve hükümetimize layık olmaya çalışmalıyız" diye konuştu.

"Görevini kötüye kullanan ve suistimallere karşı kesinlikle taviz veremeyiz"

"Görevini kötüye kullanan ve suistimallere karşı kesinlikle taviz veremeyiz" diyen Vali Kaymak şunları söyledi: "Arkadaşlar sağlıkla ilgili hep iyi şeyler duymak isteriz. O anlamda bu tamamen sizlere bağlıdır. Bir başhekim veya yetkili arkadaş işini en ince ayrıntısına kadar takip etmelidir. Görevini kötüye kullanan ve su istimallere karşı kesinlikle taviz veremeyiz. Bunlar en sert şekilde cevabını alır. Onun için de sizin kesinlikle öyle bir hareket yaptığınızı düşünmüyoruz. Sizi tenzih ediyoruz ama zaman zaman karşımıza bunlarda gelebiliyor. İşimizi en iyi şekilde yapalım."

"Ben sizleri projeler ve hastanede vatandaşa yapılmış güzel uygulamalarla görmek isterim"

Samsun Valisi sözlerini şöyle tamamladı: "Ben sizleri iyi haberlerle mesela şu hastanede bu uygulama yapılmış, şu hastanede vatandaş çok memnun kalmış ben bunları duymak isterim. Bundan da mutlu olurum ve gerekirse de ödüllendiririz. Hepimiz kendi alanında yaptığımız işe böyle bir çıta koyarsak, bu niyetle yola çıkarsak yani 'niyet hayır akıbet hayır' işin başında hayırlı işe bakarsanız sonu da hayırlı gelir. O anlamda arkadaşlarımızın samimiyetine, doğruluğuna inanalım."

Vali'nin konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç ilde yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra Vali Kaymak, önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacak olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk katıldı. - SAMSUN