Vali Kaymak, SAMÜ'deki yabancı öğrencilerle buluştu
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Vali Kaymak, SAMÜ'deki yabancı öğrencilerle buluştu

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

21.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:29
Vali Kaymak, SAMÜ'deki yabancı öğrencilerle buluştu

Valisi Osman Kaymak, Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Kaymak, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. ile yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Aydın, üniversitenin bölümleri, akademik çalışmaları, öğretim üyesi ve öğrenci sayıları ile ilgili bilgi verdi.


Kaymak, öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ile Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin de bulundu.

Kaynak: AA
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