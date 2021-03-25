Vali Karaloğlu, Hasan Paşa Hanı esnafını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Karaloğlu, Hasan Paşa Hanı esnafını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Vali Karaloğlu, Hasan Paşa Hanı esnafını ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Vezir Hasan Paşa tarafından 1571 yılında yapımına başlanan ve 1575 yılında tamamlanan tarihi Hasan Paşa Hanı'nda esnafı ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Vezir Hasan Paşa tarafından 1571 yılında yapımına başlanan ve 1575 yılında tamamlanan tarihi Hasan Paşa Hanı'nda esnafı ziyaret etti.

Karaloğlu, yöresel kahvaltı, hediyelik eşya ürünlerinle ile hizmet veren, turistlerin uğrak mekanlarından biri olan handa, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Esnafa desteklerinin devam edeceğini belirten Karaloğlu, sorun ve taleplere yönelik çözüm odaklı projeler geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kahvaltı sonrası handaki iş yerlerini tek tek ziyaret eden ve hayırlı işler dileyen Karaloğlu, tarihi hana kahvaltı ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yunus Emre Binnur Kaya Rasim Öztekin Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Karaloğlu, Hasan Paşa Hanı esnafını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:10:16. #1.15#
title