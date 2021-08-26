Vali Karaloğlu, Bölge Valileri Toplantısına Katıldı

Vali Karaloğlu, Bölge Valileri Toplantısına KatıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

Vali Karaloğlu, Bölge Valileri Toplantısına KatıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 950. yılında, Ahlat Külliyesinde aralarında Vali Karaloğlu'nun da bulunduğu bölge valileriyle bir araya geldi. Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki bölge valileri toplantısına iştirak ettiklerini belirterek, "Bölgemizi ve Diyarbakır'ımızı her yönüyle kalkındırmak, gelişimine, dönüşümüne ve kalkınmasına katkıda bulunmak için çok çalışacağız. " ifadelerini kullandı. Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı.

Kaynak: Habermetre