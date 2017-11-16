Vali Kaldırım; " Uyuşturucu Operasyonları Sayısı Yüzde 59 Arttı"

Bu yıl uyuşturucu noktasında operasyonların yoğunlaştığını ifade eden Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, geçen yıla göre operasyon sayısının yüzde 59 arttığını ve çok iyi sonuçlar alındığını söyledi.



Elazığ Valiliği koordinesinde SODES destekli, Sivriceliler Derneği ve Sivrice Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Madde Bağımlılığına Hayır, Sağlıklı Bir Gelecek İçin Evet' projesi başladı.



Proje kapsamında Sivrice'de düzenlenen toplantıda, katılımcılar proje kapsamında bilgi verdi. Daha sonra Vali Çetin Oktay Kaldırım, uyuşturucu ile mücadele ile ilgili detaylı bilgi verdi.



Gelişen dünyanın birçok imkanı ile birlikte sorun ve problemi de beraberinde getirdiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bu imkanlardan iyi istifade edip, genç nesilleri adapte ettiğiniz zaman toplumsal refaha ve ülkenin gelişmesine katkı sağlanıyor. Tabi bu iyi değerlendirilemediği ve mahkum olunduğu zaman birçok ülkede yaşandığı gibi birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor" dedi.



Gençliğin milli, manevi, bilimsel ve değerler yönünden gelişmesi gerektiğini belirten Vali Kaldırım, "Gençlerimizin her konuda iyi yetişmeleri noktasında bu enstrümanları nasıl iyi kullanırız, nasıl iyi değerlendiririz ve hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz buna bakmamız ve odaklanmamız lazım. Birçok bulaşıcı hastalık gibi yeni hastalıklar türedi. Uyuşturucu ve benzeri hastalıklar uzun zamandır insanlığın gündemini meşgul eden ve gün geçtikçe insanlığı etkileyen bir konu. Dünya geneline baktığımız zaman bunun gençleri etkileme oranının ne kadar yüksek olduğunu görürüz. Dolayısıyla ülkemiz bunu bir terör örgütünden farklı görmüyor. Adeta bir terör örgütüyle mücadele etme konseptinde mücadelesini bütün kesimleriyle sürdürüyor. Bir teröristte nasıl muamele ediliyor ve yaklaşılıyorsa aynı şekilde bu konuya yaklaşılıyor" diye konuştu.



Bu yıl özellikle uyuşturucu noktasında operasyonların yoğunlaştığını vurgulayan Kaldırım, "Geçen yıla göre operasyon sayıları yüzde 59 arttı. Çokta iyi sonuçlar alıyoruz. Hem emniyet hem jandarma hemde kaymakamlarımız tebrik ediyorum. Özellikle bazı yakalanan uyuşturucu maddelerde çok ciddi artış var. Mesela yakaladığımız eroin miktarında yüzde 300 artış var. Buda mücadelenin etkinliğini gösterir. Ele geçirilen kokainde yüzde 85 kat artış var. Bunlar müthiş bir başarı. Yine yakalan toz esrarda yüzde 350 bir artış gözüküyor. Hem kontrol noktalarımız hem de ekiplerimiz iyi çalışıyor. Bunların hepsi toplumumuz ve özellikle gençlerimiz için" diyerek sözlerini tamamladı.



Projenin açılışına Vali Kaldırım'ın yanı sıra, İlçe Kaymakamı Mustafa Temiz, İlçe Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Sivriceliler Dernek Başkanı Hadi Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir ve kurum müdürleri katıldı. - ELAZIĞ