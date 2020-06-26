Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi
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Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi

Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları ile test sürüşleri gerçekleştirilecek olan milli tren setlerini...

26.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:04

Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi

SAKARYA - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları ile test sürüşleri gerçekleştirilecek olan milli tren setlerini yerinde inceledi.

Sakarya'daki Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretimi tamamlandı. Maksimum hızı 160 kilometreye kadar ulaşabilecek olan milli tren setleri için 2013 yılında alınan karar ile TÜVASAŞ görevlendirilmişti. TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını 15 Haziran'da yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren'in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini vermişti.

TÜVASAŞ Fabrikasında incelemelerde bulunan Valimiz Kaldırım, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Süt54, Bal54 ve Et54 Satış Ofislerini gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte ilk olarak TÜVASAŞ Fabrikasına geçen Vali Çetin Oktay Kaldırım, burada TÜVASAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan tarafından karşılandı. Demiryolu sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek üretimler gerçekleştirilen TÜVASAŞ bünyesindeki Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikasında incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, daha sonra başarıyla geliştirilip testlere başlanan Milli Elektrikli Tren Setini gezerek bilgiler aldı.

Türkiye için gurur kaynağı olan üretimlerin Sakarya'da gerçekleştirilmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Genel Müdür Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'ın nezdinde tüm fabrika çalışanlarını tebrik ettiklerini ifade etti. Buradaki temaslarının ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Süt54, Bal54 ve Et54 Satış Ofislerini ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, çalışanlara kolaylıklar dileyerek Bal54 ve Süt54 sebillerinden vatandaşlara ikramlarda bulunup onlarla bir süre hasbihal etti.

Vali Kaldırım'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek projeler hakkında bilgiler de veren Başkan Ekrem Yüce Şemsiyeli Parkta bal peteği motifi şeklinde hayata geçirilen Bal54 Satış Merkezinin bugün hizmete girdiğini söyleyerek, Süt54, Bal54 ve Et54'ün yanı sıra yakın zamanda yumurta ve çikolata gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermek için üretimlerine devam edeceklerini söyledi.

Vali Kaldırım, raylara inerek milli tren setlerini inceledi

Kaynak: İHA

Manşet

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