Vali Işık'tan Yılmaz Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimize bağlı Demiryurt köyünde ikamet eden ve bugün sabah saatlerinde mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yaralanan ve evi hasar gören Yılmaz ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aileye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde yaşanan patlama nedeniyle oturulamaz hale gelen evde incelemelerde bulunan Vali Işık, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilerek aynı köyde yaşayan akrabalarının evinde misafir edilen Ahmet ve Kamile Yılmaz ailesi ile bir araya geldi. Bir süre sohbet ettiği aileden yaşanan üzücü olayla ilgili bilgiler alan Vali Işık, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak taleplerini dinlediği aileye böyle üzüntü verici bir durumun bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duydukları mutluluğu ifade eden Yılmaz ailesi de bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve geçmiş olsun dileklerinde bulunarak maddi ve manevi destek veren Vali Mehmet Alpaslan Işık ile birlikte İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya'ya ziyaretleri nedeniyle teşekkür ettiler.

Vali Işık, Yılmaz ailesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir süre sohbet ettiği evin minik müdavimleriyle de yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Karaman Valiliği/ BASIN

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