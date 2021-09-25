Vali Işık'tan Karaman Belediyespora Destek
Vali Mehmet Alpaslan Işık, üçüncü lig birinci grupta ilimizi temsil eden Karaman Belediyespor'un Nevşehir Belediyespor ile oynadığı mücadeleyi izledi.
NEVŞEHİR (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, üçüncü lig birinci grupta ilimizi temsil eden Karaman Belediyespor'un Nevşehir Belediyespor ile oynadığı mücadeleyi izledi.
Kemal Kaynaş stadyumunda oynanan zorlu müsabakayı Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve sporseverlerle birlikte izleyen Vali Işık, müsabakanın ardından Karaman Belediyespor'lu oyuncuları aldıkları galibiyet nedeniyle kutlarken zorlu lig mücadelelerinde başarılar diledi.
Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen müsabaka Karaman Belediyespor'un galibiyetiyle sonuçlandı.
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