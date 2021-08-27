Vali Işık, İl Jandarman Komutanı Albay Şahin'e veda yemeği verdi

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmakta iken Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilen J. Albay İsmail Şahin'e veda yemeği verdi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmakta iken Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilen J. Albay İsmail Şahin'e veda yemeği verdi. Jandarma Albay İsmail Şahin onuruna düzenlenen yemeğe Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra eşi hanımefendi Munise Işık, Vali Yardımcıları Mustafa Kamuran Ballı ve Mehmet Özmen, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve eşi, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş katıldı. Yemekte konuşan Vali Mehmet Alpaslan Işık, Albay Şahin ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek Karaman'daki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilen ve önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacak olan İsmail Şahin'e yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Işık, ailesi ve sevdikleriyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmesi temennisinde bulundu.

J. Albay İsmail Şahin ise görev yaptığı süre içerisinde Karaman halkıyla sıcak, sevgi dolu bir ilişki kurduklarını belirterek güzel duygularla ayrıldığı Karaman'ı ve Karaman halkını unutmayacağını ifade etti. .

Yemeğin sonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimize verdiği hizmetlerden dolayı Albay İsmail Şahin'e günün anısına plaket verdi.

Kaynak: Habermetre