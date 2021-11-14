Vali İlhami AKTAŞ, Sezonun İlk Maçında Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübüyle Birlikteydi

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübünün Çanakkale'de oynanan sezonun ilk maçını izledi.

18 Mart Spor Salonu'nda Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübü ile Batman Engelliler Spor Kulübü'nün karşı karşıya geldiği mücadeleyi Vali İlhami AKTAŞ'ın yanı sıra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer KALKAN, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Firuz ERDİL ve spor severler izledi.

Vali İlhami AKTAŞ, maç öncesinde Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübü ve Batman Engelliler Spor Kulübü oyuncalarına başarılar diledi.

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