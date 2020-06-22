Vali Hasan Şıldak'tan ilk ziyaret şehit babalarına
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Hasan Şıldak'tan ilk ziyaret şehit babalarına

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valiliği görevinden Balıkesir Valiliği görevine atanan Vali Hasan Şıldak, göreve başlamasının akabinde Edremit'te ikamet eden şehit babalarını ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak'tan ilk ziyaret şehit babalarına
22.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:42

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valiliği görevinden Balıkesir Valiliği görevine atanan Vali Hasan Şıldak, göreve başlamasının akabinde Edremit'te ikamet eden şehit babalarını ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı ile birlikte şehit babalarının babalar gününü kutladılar.

Bu kapsamda; Şehit Polis Memuru Gökhan Kıncak'ın babası Rasit Kıncak'ı daha sonra; Şehit Er Salih Erten'in babası Süreyya Erten'i ve Şehit Tank. Uzm.Çvş. Özcan Mutlu'nun babası Necmi Mutlu'yu evlerinde ziyaret ettiler.

Görev yaptığı süreler boyunca başta şehit aileleri olmak üzere, toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelmeye özen gösteren Vali Şıldak; yetim, öksüz, şehit aileleri, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların ziyaretlerine ve onların sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusuna çok önem verdiğini belirtti.

Vali Şıldak; "Şehit ailelerimiz, bizlerin çok değer verdiği, bizlere olan emanetin en güzel timsalleridir. Bizler, devletimizin, bu milletin ayakta kalması ve bekası için sizlerin, yakınlarınızın ve çocuklarınızın gösterdiği fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin yanındadır. Bizler her fırsatta şehit ailelerimizi ziyaret ederek onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda özellikle babalar gününde şehit babalarımızı ziyaret ederek bu özel günde onların yanında olmaya özen gösterdik" dedi.

Evlatları şehitlik makamı ile şereflendiren babaların Babalar Günü'nü kutlayarak onları yalnız bırakmadıklarını belirten Kaymakam Sırmalı; " İlçemizde ikamet eden şehit ailelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Bilhassa bu gibi özel günlerde şehit ailelerimizin yanlarında olmaya daha bir özen gösteriyoruz" dedi.

Devletin ve milletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı: "Aziz şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatanı için, bayrağı için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin yakınları, kıymetli emanetleri olan aileleri bizlerin de yakınlardır. Bugün al bayrağın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Ziyaretleri dolayısıyla Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiren şehit aileleri, ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Haber
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Halife Hafter Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Sıla Alişan Ebru Gündeş Burcu Esmersoy
Spor Deniz Türüç Serdar Aziz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Vali Hasan Şıldak'tan ilk ziyaret şehit babalarına - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 12:08:51. #1.14#
title