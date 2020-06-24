Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor
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Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliği'ne atanan ve göreve başlayan Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor
24.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:39

AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ile birlikte AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram Vali Şıldak'ı makamında ziyaret ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beraberindeki heyetle birlikte Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve beraberindeki heyet Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.

Vali Şıldak ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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