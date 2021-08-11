Vali Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atanan, Halit Aziz Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atanan, Halit Aziz Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Hacıbektaşoğlu'nu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde İl Emniyet Müdürü Yılmaz, şube müdürleri ve tören mangası karşıladı.
Tören Mangasını selamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra İl Emniyet Müdürü Yılmaz'la ile bir süre görüştü.
Vali Hacıbektaşoğlu, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Yılmaz'a görevinde başarılar diledi.
İl Emniyet Müdürü Yılmaz'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında Vali Hacıbektaşoğlu'na bilgi verdi.
Kaynak: Habermetre