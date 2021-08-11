Vali Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atanan, Halit Aziz Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.