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Vali Güner öğretmenlerle bir araya geldi

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Vali Güner öğretmenlerle bir araya geldi

Bartın Valisi Sinan Güner, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Öğretmenevindeki programda İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ın günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmasından sonra kürsüye gelen Vali Güner, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olan öğretmenliğin özveri, sabır ve hoşgörü temelleri üzerinde yükselen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın olan bir gönül işi olduğunu söyleyerek öğretmenlerin günlerini kutladı.

Daha sonra tüm masaları tek tek gezen ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Güner, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, şube müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Vali Güner öğretmenlerle bir araya geldi

Vali Güner öğretmenlerle bir araya geldi

Vali Güner öğretmenlerle bir araya geldi

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AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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