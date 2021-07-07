Vali Güner Başkanlığında Kurban Bayramı Tedbirleri Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Vali Güner Başkanlığında Kurban Bayramı Tedbirleri Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Güner Başkanlığında Kurban Bayramı Tedbirleri Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Sinan Güner başkanlığında İlimiz genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlere ilişkin genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Sinan Güner başkanlığında İlimiz genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlere ilişkin genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Adem Topaca, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, trafik tedbirlerinden genel güvenlik ve asayişe, sahil bantlarından çevre kirliliğine kadar birçok konu değerlendirildi.

İçinde bulunduğumuz dönemin yaz mevsimi olması ve normalleşme sürecinde yaklaşan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İlimizde turizm hareketliliğinin artacağına dikkat çeken Vali Güner, toplantıda değinilen konularda ilgili kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verdi.

Kaynak: Habermetre

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Vali Güner Başkanlığında Kurban Bayramı Tedbirleri Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
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