Vali Gündüzöz, sürücülere broşür dağıttı

09.08.2019 21:23

Muş Valisi İlker Gündüöz, "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında sürücülere broşür dağıttı.

Vali Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

Gündüzöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler neticesinde trafik kazalarında oransal olarak bir düşüş olduğunu söyledi.

Yaya öncelikli bir trafik uygulamasına geçildiğini anımsatan Gündüzöz, "Bu yıl İçişleri Bakanlığı olarak bir kampanyamız var. Bunları hem kazalar azalsın, hem de farkındalık oluşsun diye yapıyoruz. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız ve tabi ki yetişkinlerimiz bu farkındalık çerçevesinde daha dikkatli olsunlar. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde sürecek." dedi.

Kaynak: AA