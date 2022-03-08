Vali Günaydın'dan fiyat ve arz denetimi - Haberler

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Vali Günaydın'dan fiyat ve arz denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Günaydın'dan fiyat ve arz denetimi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, son dönemlerde bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve arz durumu ile aşırı fiyat artışı konularında sabah saatlerinde ekiplerin yapmış olduğu denetimlere katıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, son dönemlerde bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve arz durumu ile aşırı fiyat artışı konularında sabah saatlerinde ekiplerin yapmış olduğu denetimlere katıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, ile birlikte bazı alışveriş merkezlerinde ve marketlerde incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde yapılan incelemede stok yapma durumu ve yapılan fiyat artışları kontrol edildi. aynı şekilde Kayseri'deki bütün ilçelerde Kaymakamlar ve ilgili müdürlerin yapılan denetimlere katılarak yerinde tespitlerin yapıldığı ve bu denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ

Vali Günaydın'dan fiyat ve arz denetimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Şahin, Ticaret, Kayseri, Tarım, Yerel, Haberler

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