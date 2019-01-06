Vali Gül ve Tahmazoğlu Şahinbeyli Esnafa ve Vatandaşa Misafir Oldu

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Sanayi Sitesi ve Mavikent Konutlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ettiler.

Şahinbey İlçesinin çehresini değiştirerek Şahinbey Sanayi Sitesini ve Mavikent Konutlarını vatandaşlarının hizmetine sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte esnafın çayın içip vatandaşın evine misafir oldu.

Şehir bir kimliğe kavuşuyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Sanayi Sitesi'nin şehir için önemli bir kazanç olduğuna dikkati çekerek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey İlçemizin kentsel dönüşüm, tarihi mekanlar, yeşil alanlar ve sanayi sitesini gezerek, esnafımızla bir araya geldik. Buraya yüzlerce dükkan yapılmış ve iş yeri sahiplerinin yüzleri gülüyor. Kentsel dönüşüm yapılırken vatandaşı dükkanından, evinden başka bir yere taşımak için rızası alınmış. Bir memnuniyet ortaya çıkmış. Kentsel dönüşümü yapmak önemli ama bunu karşılıklı uzlaşma ve memnuniyet içerisinde çözmek daha büyük önem arz ediyor. Yapandan ve alandan Allah razı olsun. Şehir bir kimliğe kavuşuyor. Belediye Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kiradan daha ucuz evler

Alım gücü düşük olan vatandaşları kiradan daha ucuz ödeme imkanı ile ev sahibi yapan Mehmet Tahmazoğlu, Vali Gül ile birlikte Mavikent Konutlarında ikame eden Yıldız ailesinin evine misafir oldu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Mavikent Konutlarının kaliteli yapılar olduğunu belirterek, "Konutların işçiliği ve yalıtımı çok iyi yapılmış. Ev sahibi ile sohbetimizde daha önce oturduğu sobalı evde bin 500 - 2 bin TL yıllık ısıtmaya para harcarken şimdi ise mutfak, banyo dahil evin ısıtmasına yıllık 500-600 TL ödediğini söyledi. Yani üçte bir fiyatına daha kaliteli bir ısıtma sağlanmış oluyor. Bunların dışında 580 TL ev için taksit ödüyorlar. Türkiye'de ve Gaziantep'te kira ortalamalarına baktığınızda 800- bin TL arasında. Kiradan daha az bir fiyata insanlar ev sahibi olmuş. Vatandaşlar başkana dua ediyorlar ve beklentileri de bu konutların yapımının devam etmesi yönünde. Mavikent'te 5 bin, toplamda 10 bin konut yapılmış. Allah tamamına erdirsin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA