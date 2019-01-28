Vali Gül Eczacılar Odasını Ziyaret Etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, nöbetçi eczanelerde yaşanan bölgesel sıkıntıların giderileceğini kaydetti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Gaziantep Eczacılar Odasını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirci ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Gül, nöbetçi eczaneler konusunda yaşanan sıkıntılar için çözüm üretilmesi noktasında eczacılarla görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette nöbetçi eczane sayılarının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Vali Gül, "Vatandaşlarımız gece kapımıza gelip bizden hizmet bekliyorsa, bu acil servisler için de nöbetçi eczaneler için de geçerli, gereken hizmetin en kısa sürede verilmesi gerekiyor. Bölgesel olarak yoğunluğa göre eczane sayılarını arttırmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA