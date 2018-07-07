Vali Gül'e Ziyaretler

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ve yönetim kurulu üyeleri Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet ziyaretinde, yeni sezon öncesinde kent genelinde yapılan ve çalışmaları devam eden sportif yatırımlar, amatör spor ve Sivasspor ele alındı.

Vali Gül, Sivas'ta TSYD'nin hizmet vermesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Sivas ve Sivas genelinde yapılan amatör, profesyonel her türlü sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini aktaran Sivas Gül, "Sivas ve Sivas'daki spor dallarının geliştirilmesi için herkes elinden gelen gayreti sarf etmeli. Sporun gelişmesi ve kalkınması, o şehrin kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlar. Valilik olarak TSYD'nin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

TSYD Şube Başkanı Çağlayan da verdikleri desteklerden dolayı Gül'e TSYD adına teşekkür etti.