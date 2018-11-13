Vali Gül'den Sanayicilere Moral

Vali Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini misafir etti.

Vali Gül, ülkemizin önemli bir sanayi kentleri arasındaki Gaziantep'te işadamlarının kamu olarak önünü açmak için gereken her şeyi yapacaklarını bildirerek, "Sizin meseleniz bizim derdimiz olacak, Gaziantep gelişirse Türkiye gelişir" dedi. Göreve başlamasının ardından "hayırlı olsun" dileklerini paylaşan Konukoğlu, Ünverdi ve beraberindeki heyete teşekkürlerini ileten Gül, "Gaziantep'te ortak akılla hareket edilmesi, şehre değer katıyor. Bu tür şehirlere gıpta ile bakılıyor. Anadolu'da 'Kavgalı eve kız verilmez' diye bir söz var, burada huzur hakim, gelişme, üretim için ortak aklı kullanma durumu çok etkin, kollektif davranıp büyüme ortamı hakim

Göreve başladığından geldiği ilk gün kamu kurumlarının yöneticilerine verdiği talimatın "inisiyatif alınarak, kararları vatandaşın lehine verilmesi" olduğunu hatırlatan Gül, "Yatırım yapan, istihdam sağlayan herkese önünün açılması tarafında olacağımızın bilinmesini isterim. Kamuyla ilgili işlerinizde gerekli kolaylığı sağlamak boynumuzun borcu, gerekeni yapar elimizden geldiği kadar sorunlarınızı çözeriz" ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı Vali Gül'e teşekkür ederek, "Desteğinizin her zaman bizimle olacağına inanıyoruz, Gaziantep'i üretim de daha ileri seviyelere taşımak için yeni sanayi dallarını getirmemiz lazım, buna katkınız olacaktır. Devletin önümüzü açacak olması bizlerin şevkini artırır" diye konuştu. - GAZİANTEP