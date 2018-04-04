Vali Gül'den Okuma Yazma Kurslarına Ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, okuma yazma kurslarında eğitim gören kursiyerler ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Lütfü Fikret Tuncel ve Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan kursları ziyaret ederek burada kursa katılanlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Sivas'ta 7 bin 300 kişiye okuma yazma eğitimi verildiğini aktaran Gül, "Tek isteğimiz okuma yazmayı öğrenmeniz. Sizlerden bir de ricamız var. Çevrenizde okuma ve yazma bilmeyenler varsa onları lütfen kurslara davet edin." ifadesini kullandı.

Eğitimlerin ardından başarılı olan kursiyerlerin çeşitli hediyeler ile ödüllendirileceğini anımsatan Gül, 20 kişiye umre ziyareti, 200 kişiye beyaz eşya, 200 kişiye çeyrek altın ve çeşitli sürpriz hediyeler verileceğini belirtti.

Vali Gül, kurs ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle de toplantı yaptı. Lütfü Fikret Tuncel ve Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu'nun eğitim durumu ve fiziki altyapısı hakkında bilgiler alan Gül, eğitimcilerin talep ve sorunlarını dinledi.



Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi hakkında da eğitimcilere seslenen Gül, "Çocuklarımızın kitap okumalarını, sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık vermelerini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin kendilerine olan özgüveni akademik hayatlarına da katkı sağlayacaktır. Öğretmenlerimize ve velilerimize olabildiğince önemli görevler düşüyor." açıklamasında bulundu.

Okullarda sınıfları da tek tek ziyaret eden Gül, öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Esentepe Mahallesi'ne yeni bir ilkokul yapılması planlandığını, inşaat çalışmaları devam eden yeni Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu binasının da 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde açılacağının müjdesini veren Gül, "Erken yatın, erken kalkın, zihniniz açık olsun. 2019 yılından itibaren ilimizde tekli eğitime geçmiş olacağız. Sizlere derslerinizde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.