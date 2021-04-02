Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde bulanan Kadın Kültür Evleri ile Kadın Kooperatiflerinin çalışmalarını yerinde takip eden Vali Gökmen Çiçek, bu kapsamda Bolvadin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde bulanan Kadın Kültür Evleri ile Kadın Kooperatiflerinin çalışmalarını yerinde takip eden Vali Gökmen Çiçek, bu kapsamda Bolvadin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek'e ilçe ziyaretlerinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye, Vali Yardımcıları Nurullah Kaya, Dr. Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik, Kaymakamlar ve ilçe protokolü de eşlik etti.

İlk olarak Bolvadin Kemerkaya Köyü Muhtarlığını ziyaret eden Vali Çiçek ve beraberindeki heyet, muhtar Osman Ödemiş'ten Kemerkaya Köyü hakkında bilgiler aldı. Vali Çiçek, muhtar Ödemiş'e Kemerkaya için bir talebi olup olmadığını sorarak talepleri dinledi. Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyet Kemerkaya köyünde bulunan ve Bizanslılar döneminden günümüze ulaşan, içerisinde şapel ile mezar odalarının da bulunduğu Yedikapılar Manastırını inceleyerek, bölgenin turizme kazandırılması için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler.

Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyetin bir sonraki ziyareti 2014 yılında yapılan, 3 Milyon metreküp su depolama kapasitesi ile 9 bin 29 dekar tarımsal arazinin modern sulama sistemi ile sulanmasını sağlayan Yedikapı Barajına oldu. Barajda incelemelerde bulunan Vali Çiçek, bakanlığı döneminde bu tür yatırımların şehrimize kazandırılmasını sağlayan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

Boladin ilçesine geçen Vali Çiçek, burada ilk olarak kısa sürede bitirilerek hizmete açılması planlanan Bolvadin Kadın Kültür Evi'ni ziyaret etti. Vali Çiçek ve beraberindeki heyet, çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgiler aldı. Ardından Bolvadin Kadın Kooperatifi üretim atölyesini ziyaret eden Vali Çiçek ve protokol üyeleri, kadınların el emeği ile ürettiği hasır sepetler ve dekoratif ürünlerin üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı.

Programları sonunda değerlendirmelerde bulunan ve kadın emeğinin önemine değinen Vali Gökmen Çiçek: "Kadın akademileri kurmak için çıktığımız yolda kadınlarımız hem eğitimin hem de kooperatiflerimizin devreye girmesiyle üretimin bir parçası oldular. Emekle, gayretle ve büyük bir fedakarlıkla birbirinden güzel işler ortaya çıkarıyorlar. Her bir kadın kooperatifimiz adeta bir fabrika gibi işliyor. Kadınlarımız her geçen gün sipariş sayısını artırıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Hep söylüyorum. Bu şehri kadınlarımız eliyle daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Onların hem Kadın Kültür Evleri'ne hem Kadın Kooperatiflerine böylesine sahip çıkmaları ve sahiplenmeleriyle inşallah kadınlarımızın yarınları daha aydınlık olacak. Kadın emeğinin her daim destekçisi olacağım" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi
Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi
Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Özge Özder Cansu Dere
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:41:46. #1.14#
title