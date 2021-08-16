Vali Funda Kocabıyık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
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Vali Funda Kocabıyık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Funda Kocabıyık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ve Başhekim Doç. Dr. Mücahit Avcil'dan Covid-19 ile mücadelede ve aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ve Başhekim Doç. Dr. Mücahit Avcil'dan Covid-19 ile mücadelede ve aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerle birlikte aşılanmanın önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Vali Funda Kocabıyık açıklamasına şöyle devam etti, "Devletimizin uygulamaya koyduğu aşılama programının hızlı ve sorunsuz ilerlemesi, vatandaşlarımızın ihmal etmeden bu hizmetten yararlanması toplumun bağışıklık kazanmasında iki öncül unsur. Bugün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ziyaret ederek hem aşılama çalışmaları hem de pandemiye yönelik alınan tedbirleri değerlendirdik. Hastanemizde tüm ekibimiz özenle çalışmaları yürütmekte. Vatandaşlarımızın da bu doğrultuda aşılarını olmalarını, ertelememelerini rica ediyorum. " dedi.

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Kaynak: Habermetre

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Vali Funda Kocabıyık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. - Haberler
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