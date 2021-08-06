Vali Funda Kocabıyık, İbikli Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Vali Funda Kocabıyık, Banaz ilçesinde bulunan İbikli Yangın Gözetleme Kulesi'ne giderek orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Funda Kocabıyık, Banaz ilçesinde bulunan İbikli Yangın Gözetleme Kulesi'ne giderek orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, Uşak'ta 223 bin 496 hektar orman arazisi bulunduğunu ifade ederek, bu alanların 11 gözetleme kulesinden 24 saat izlendiğini kaydetti.

Vali Funda Kocabıyık konuşmasına şöyle devam etti, "Ülkemiz, dört bir elden tüm imkanları seferber ederek cennet memleketimizde çıkan yangınlarla müdahale ediyor. Köylerimizin, hayvanlarımızın, ağaçlarımızın yok oluşunu üstün bir çaba ile engellemeye çalışırken sahada mücadele edenlerle birlikte bizim de canımızdan can gidiyor. Canları, toprağı, ağacı ile güzel olan ülkemizin yangın felaketi ile daha fazla karşı karşıya kalmaması için hem dualarımızla hem de çalışmalarımızla gece gündüz gayret gösteriyoruz. Yangın çıkmaması için aldığımız önlemlerle birlikte olası bir yangına anında müdahale çok önemli. Yangın kuleleri de erken müdahale yapılması için haberdar olmanın ilk ayağını oluşturuyor. Ziyaret ettiğimiz İbikli Yangın Kulesi'nde ekiplerimiz yedi yirmi dört teyakkuzda. Canımızın daha fazla yanmaması için sahada kontrollerimizi sürdüreceğiz. "

İncelemeleri sırasında Vali Funda Kocabıyık'a Vali Yardımcısı Vekili ve Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İl Jandarma Komutan Albay Murat Kılıç eşlik etti. Fotoğraf indirmek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre