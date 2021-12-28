Vali Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü makamında kabul etti

UŞAK (Habermetre) - Vali Funda Kocabıyık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Uşak'a gelen Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Funda Kocabıyık, AA'nın yayınlarıyla sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ülkemizi başarıyla temsil ettiğini belirti.

Ziyaret sonunda AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Vali Funda Kocabıyık'a "Blaundus Antik Kentinde Yıldızların Görsel Şöleni" konulu fotoğrafı hediye etti.

Vali Funda Kocabıyık ise Karagöz'e Eşme kilimi ve "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının yer aldığı seramik plaket takdim etti.

Ziyarette, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da yer aldı. Fotoğraf indirmek için tıklayınız.

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