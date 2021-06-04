Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
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Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti

Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'ın Palu ilçesinde bugün evi yanan 8 çocuk 25 torun sahibi Nezaket nineyi ziyaret eden Vali Erkaya Yırık, ilgilenilmesi için talimat verdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bugün evi yanan 8 çocuk 25 torun sahibi Nezaket nineyi ziyaret eden Vali Erkaya Yırık, ilgilenilmesi için talimat verdi.

Vali Erkaya Yırık bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Palu ilçesine gitti. Burada İlk olarak ilçe kaymakamlığına geçen Vali Yırık, Kaymakam Tayfun Deli'den bilgi aldı, 'Palu Çarşıbaşı Hamamı'nın restorasyonla sergi salonuna dönüştürülmesi için hazırlanan projeyi imzaladı. Daha sonra Yavuz Selim İlkokulu'ndaki programa geçen Vali Yırık ve beraberindekiler, o sırada oturdukları binada çıkan yangından dolayı okul bahçesinde bulunan 8 çocuk 25 torun sahibi Nezaket Pirinççi'yi de ziyaret etti. Burada Nezaket nine ile sohbet edip ihtiyaçlarını soran Vali Yırık, kaymakam ve belediye başkanına başta Nezaket Nine olmak üzere yangından etkilenen bütün ailelerle ilgilenmesi talimatını verdi. Heyet, daha sonra okulda anaokulu öğrencilerine özel olarak oluşturulan sınıfın açılışını yaparak ziyaretlerini sonlandırdı.

Heyet, daha sonrasında 2001 yılında Uşak Banaz ilçesinde yol ve kontrol devriyesi görevi sırasında seyir halindeki yolcu otobüsü çarpması sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı Kenan Ufaktaş'ın ailesine ziyaret etti. Vali Yırık'ın ve beraberindekilerin ziyareti, Son olarak İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin gezmesi ile son buldu.

Vali Erkaya Yırık'ın ilçe ziyaretinde eşi Ayşe Yırık, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Palu Kaymakamı Tayfun Deli, ilgili kurum temsilcileri yer aldı. - ELAZIĞ

Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti
Vali Erkaya Yırık, Palu'da evi yanan nineyi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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