Vali Erin polis ve vatandaşlarla bir araya geldi

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Valisi Abdullah Erin, Topçu Meydanı'nda huzur ve güvenliği sağlamakla görevli polis ekipleriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve narkotik şube ekiplerinde görevli polislerle Topçu Meydanında buluşan Vali Erin, şehrin huzur ve güveni için en önemli görevin polislere düştüğünü ifade ederek, özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik edip, başarılar diledi. Şehrin en yoğun merkezlerinden olan Topçu Meydanı'nda vatandaşlar ve esnafla da bir araya gelen Vali Erin, Su Meydanı mevkiinde bir kahvehaneyi de ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ve vatandaş ziyaretlerine bugün sabah saatlerinde Yenişehir mevkiinde devam eden Vali Erin, Behçet Arabi Caddesi, Emniyet Caddesi ve civarındaki işyerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, talep ve beklentilerini dinledi. Yenişehir semtindeki çok sayıda fırın, pastane, bakkal, terzi gibi küçük esnafı ziyaret eden Vali Erin, yolda karşılaştığı öğrencilerle de sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi. - ŞANLIURFA