Vali Erin kısıtlamaları denetledi

Şanlıurfa ili genelinde korona virüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla, Vali Abdullah Erin kontrol noktalarını sık sık ziyaret ediyor.

Şanlıurfa ili genelinde korona virüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla, Vali Abdullah Erin kontrol noktalarını sık sık ziyaret ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerini ziyaret eden Vali Erin, esnafa hayırlı işler dilerken, iş yerlerine yönelik tedbir kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini istedi. Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'nın da eşlik ettiği denetimlerde Atatürk Bulvarındaki açık olan iş yerlerini ziyaret eden Vali Erin, dışarıda bulunan vatandaşlara da ihtiyaçlarını temin ettikten hemen sonra evlerine dönmenin önemini anlattı.

Beş günde 752 kişiye sokağa çıkma ihlalinden ceza yazıldı

Günlük ortalama 1500 personelin katılımıyla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri denetleyen ekipler, il genelinde son beş günde 20 bin 85 adet iş yeri, alan ve izolasyon denetimi gerçekleştirerek, salgın tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 3 iş yeri ve sahibi hakkında cezai işlem uyguladı. Günlük ortalama 430 ekip ve 100 araçla sürdürülen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri kontrol noktalarında tespit edilen 752 kişiye ceza yazılırken, maske kuralını ihlal ettiği tespit edilen 96 kişi hakkında da idari işlem uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı