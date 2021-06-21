Vali Erin'den sağlık müdürü ve müftüye hayırlı olsun ziyareti
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Vali Erin'den sağlık müdürü ve müftüye hayırlı olsun ziyareti

Vali Erin'den sağlık müdürü ve müftüye hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve İl Müftülüğü görevine atanan Ramazan Tolan'ı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve İl Müftülüğü görevine atanan Ramazan Tolan'ı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlk olarak İl Sağlık Müdürlüğüne giden Vali Erin, burada İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Mehmet Gülüm tarafından karşılandı. Prof. Dr. Gülüm ile makamda bir süre görüşen Vali Erin, ilin genel sağlık durumu konusunda fikir alışverişinde bulundu. Prof. Dr. Gülüm'e yeni görevinde başarılar dileyen Vali Erin, daha sonra İl Müftülüğüne geçerek geçtiğimiz günlerde göreve atanan Ramazan Tolan'ı ziyaret etti. Vali Erin, Müftü Tolan ile bir süre görüşerek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA

Vali Erin'den sağlık müdürü ve müftüye hayırlı olsun ziyareti
Vali Erin'den sağlık müdürü ve müftüye hayırlı olsun ziyareti
Vali Erin'den sağlık müdürü ve müftüye hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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