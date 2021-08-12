Vali Erin, Birecik'teki Olayla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 11 Ağustos 2021 günü saat 20. 30 sularında Birecik ilçesinde yabancı uyruklu iki aile bireyleri arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesi, dört kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olay hakkında açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 11 Ağustos 2021 günü saat 20. 30 sularında Birecik ilçesinde yabancı uyruklu iki aile bireyleri arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesi, dört kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olay hakkında açıklamalarda bulundu.

Gece Birecik'e giderek, olayda yaralanan vatandaşlar ve aileleriyle görüşen Vali Erin sabah saatlerine kadar ilçede kaldı.

Meydana gelen kavganın ardından güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığını ve tahkikata başladığını belirten Vali Erin, olayın Suriyeli iki aile arasında çıktığını ve kavgayı ayırmaya çalışan Birecikli iki vatandaşın da olay sonucu yaralandığı bilgisini vererek, konunun farklı mecralara çekilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Şanlıurfalılar ile Suriyeliler arasında bir olay ve gerginlik olmadığını özellikle vurgulayan Vali Erin, "Olay, Suriyeli iki komşu aile arasında yaşanan bir olaydır. Bunun sonucunda Suriyeli bir vatandaş hayatını kaybetti. İki Suriyeli aile bireyleri arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan, aynı zamanda bu ailelerin arkadaşı olan Birecikli iki vatandaşımız yaralanmıştır. Bir vatandaşımız ayakta tedavi edilerek taburcu edildi, diğer vatandaşımız da Birecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şu anda hayati tehlikesi yok. " diye konuştu.

Olayla ilgili tahkikat sonucu iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Vali Erin, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Olayın sosyal medyada ve diğer mecralarda farklı yerlere çekilmemesi, Şanlıurfalılar ile Suriyeliler arasında çıkan bir olay şeklinde yansıtılmaması gerektiğini söyleyen Vali Erin, on yılı aşkın süredir Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler ile Şanlıurfalıların huzur ve barış içerisinde yaşadığını ve bu durumun birçok dünya ülkesine örneklik teşkil ettiğini söyledi.

Kaynak: Habermetre