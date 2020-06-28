Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana Valisi Süleyman Elban, nişasta fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yaklaşık 1-1,5 saat önce yangın kontrol altına alındı. Muhtemelen yarım saat içerisinde tamamen söner diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

28.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:23

Adana Valisi Süleyman Elban, nişasta fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığını yarım saat içinde de söndürüleceğini umduklarını söyledi.

ÇALIŞMALAR 4.5 SAAT SÜRDÜ

Yangın, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Nişasta fabrikasının depo kısmında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınamaması üzerine olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 25 araç ve 60 personelle müdahale ediliyor. İtfaiye ekiplerine yardım için olay yerine 2 de TOMA geldi. Yangını kontrol altına almak için ekipler büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 4.5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Olay yerine gelen Adana Valisi Süleyman Elban, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın itfaiye ekiplerinin tahminine göre elektrik kontağından çıkmış. Yangın bir süre sonra fark edildiği için kısa sürede fabrikanın bütün deposunu sarmış. Bu nedenle bütün itfaiye ekipleri, çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yarım saat içinde de yangını söndüreceğimizi tahmin ediyoruz. Yangında sevindirici olan vardiya olmasına rağmen can kaybının ya da yaralanmanın olmaması" dedi.

Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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