Vali Ekinci, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları Oylaması'na Katıldı

İSTANBUL (Habermetre) - Valimiz Kadir Ekinci, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Vali Ekinci, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", haber kategorisinde ise Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Başarılarından dolayı AA'nın tüm muhabirlerini kutlayan Ekinci şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı her zamanki gibi Türkiye ve dünya gündemindeki önemli olayları fotoğraflayarak yazıya ihtiyaç duymadan hakikaten olayı anlatabilmiş. Tüm ajanslara örnek olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Bu fotoğraflardan özellikle İsrail zulmü altında bulunan Filistinli çocuklarımızın ne yazık ki durumunu yansıtan ve çocuğun o mazlum halini birebir ifade eden fotoğrafı beğendim. Umarım yakın zamanda son bulur bu zulüm.

Bunun yanında hakikaten çok güzel fotoğraflar var. Özellikle 'İstanbul ve hilal' adı altında yayınlanan fotoğraf çok güzel. Çamlıca Camisi ile Galata Kulesi doyumsuz bir fotoğraf olmuş. Yarışmada dereceye girecek tüm muhabirlerimizi şimdiden kutluyorum. "

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