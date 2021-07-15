Vali Dr. Ozan Balcı, Şehit Yakınları, Gaziler ve Aileleri ile Biraraya Geldi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümü nedeniyle Valiliğimiz tarafından, 15 Temmuz şehitleri anısına, ilimizde bulunan şehit yakınları, gaziler ile aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümü nedeniyle Valiliğimiz tarafından, 15 Temmuz şehitleri anısına, ilimizde bulunan şehit yakınları, gaziler ile aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Uzunburun Polisevinde düzenlenen programa Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra, Garnizon Komutanı P. Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Vekili Vedat Türkmen, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, siyasi parti temsilcileri, Şehit ve Gazi Dernekleri temsilcileri, protokol mensupları ile 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve yakınları, gazilerimiz ve aileleri katıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, masaları tek tek ziyaret ederek şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, vatanı, milleti, bayrağı, ülkesi ve istiklali için can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla andı.

Vali Dr Ozan Balcı, "Bizler hür ve özgür şekilde bu topraklarda yaşayalım, bayrağımız dalgalansın, ezanımız okunsun, tarlamızda, bağımızda bahçemizde rahatça çalışalım diye şehitlerimiz canlarını bu memleket için vermişlerdir. Onlar her kadar dar-ı bekaya irtihal etseler de, dünya döndükçe ve Türk Milleti bu coğrafyada var olduğu sürece şehit ve gazilerimiz her zaman milletimizin gönlünde rahmet ve minnetle anılacaklardır. Gazilerimize de şükranlarımı ifade ediyorum. Onlarda memleket ve millet için uzuvlarını vererek fedakarlık etmişlerdir. Devlet olarak, millet olarak hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz gerek bu coğrafyanın anavatan yapılmasında gerekse 15 Temmuz FETÖ darbesinin bertaraf edilmesinde büyük fedakarlık göstermişlerdir. Kendilerine minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Şehit ve Gazi Ailelerimizin Her Zaman Yanlarındayız

Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, şunları söyledi. "Şehit ve gazi ailelerimizle biz bir aile gibiyiz. Kendileri ile her zaman beraber olmaktan, onların dertlerini dinlemekten, onlarla aynı duyguları paylaşmaktan, onları anlamaya çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Türklerin Anadolu'ya gelişinden bu zamana kadar canlarını feda eden bütün şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. "

Programda şehitler ruhuna dualar edildi.

14 Temmuz 2021

Haber : Bülent KAYNAR

Foto : M. Sefa ŞEKER

Kaynak: Habermetre