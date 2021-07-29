Vali Dr. Ozan Balcı, OKA Temmuz Ayı Toplantısına Katıldı

Vali Dr. Ozan Balcı, Amasya'da düzenlenen OKA Yönetim Kurulu Temmuz Ayı Toplantısına katıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, Amasya'da düzenlenen OKA Yönetim Kurulu Temmuz Ayı Toplantısına katıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 yılı Temmuz ayı Yönetim Kurulu toplantısı, OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında, Amasya Valisi Mustafa Masatlı evsahipliğinde, Vali Dr. Ozan Balcı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Amasya'da gerçekleştirildi.

OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Zülkif Dağlı toplantıda yaptığı konuşmasında, "Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2021 yılı Temmuzayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Amasya'da bir aradayız" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı şunları söyledi. "2021 yılının ilk yarısını da COVID19 salgının etkisi altında geçirdiğimiz herkesin malumu olan bir gerçek. Üretim, istihdam, ürün ve hizmet tedariki başta olmak üzere pek çok alanda derinlemesine değişiklikleri yaşadığımız bir dönemin ardından 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla ülkemiz genelinde yeniden normalleşme süreci başladı. Biz de Orta Karadeniz Bölgesi'nde bütün kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek kuruluşları ile birlikte işbirliği ve istişare içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde kaynakların hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusunda çalışmalarımızı yönlendireceğiz.

Ajansımız portföyünde uygulaması devam eden 119 proje bulunmaktadır. Projelerinin zamanında ve beklenen düzeyde ilerlemesinin takipçisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak, bununla beraber yeni gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar paralelinde yeni proje fikirlerinin olgunlaştırılması önümüzdeki dönemde de Ajansımız için en önde gelen hedef olacaktır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) yeni proje fikirlerinin hayat bulması için önemli bir fırsattır. Proje fikirlerinin yıl içerisinde yapılacak istişare ve çalışmalarla geliştirilmesi, projelerin daha erken aşamada tespit edilebilmesi ve bu programlara yönelik daha uzun vadeli bir projeksiyonun yapılması için Ajansımız bünyesinde proje havuzu oluşturulacaktır. Ajansımız koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluşların proje planlaması ve yönetiminde acil sorunlara odaklanması ve gerçekçi çözümler öngören bir çalışma yaklaşımı benimsemesinin Bölgemizde yeni yatırımların önündeki eksiklikleri gidermek noktasında çok önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim. Buradan, bölgemizde Ajansımızın öncelikleri ile uyumlu proje fikri olanları Ajans ofislerine bu fikirlerini paylaşmaya davet ediyorum. Toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum. "dedi.

Toplantıya ayrıca Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Tokat Temsilcisi Mehlika Dicle katıldı.

29 Temmuz 2021

Haber : Bülent KAYNAR

Kaynak: Habermetre