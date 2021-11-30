Vali Dr. Ozan Balcı Narince Üzümü Bağ Bozumu Programına Katıldı

TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat merkez Güryıldız Kasabasında Tarım Tokat Tarla Günü kapsamında gerçekleştirilen Bağ Bozumu ve Pekmez Yapımı programlarına katıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, narince üzüm bağlarında üreticilerimizle birlikte üzüm hasadı yapan Cemile teyzeyle üzüm pekmezi karıştırdı.

Vali Dr. Ozan Balcı, "2019 yılında 3 bin dönüm, 2020 yılında 3 bin dönüm alana bağ fidanı diktik. Bu yıl 3 bin dönüm alana daha bağ fidanı dikeceğiz. Böylece 9 bin dönümlük alanda bağ fidanlarını toprakla buluşturmuş olacağız. Tarımın, çiftçinin ve üretimin dostuyuz. Onların zenginleşmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

Programa Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanısıra Tarım ve Orman Müdür Vekili Ümit Ok, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Boz, Ziraat Bankası Tokat Şube Müdürü Mustafa Kırgız, üreticiler ve ilgiler katıldı.

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