Vali Dr. Ozan Balcı Başçiftlik Geç Turfanda Meyve Bahçesinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Dr. Ozan Balcı Başçiftlik Geç Turfanda Meyve Bahçesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Dr. Ozan Balcı Başçiftlik Geç Turfanda Meyve Bahçesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Dr. Ozan Balcı, Başçiftlik ilçesinde 1000 dekarlık alanda kurulan geç turfanda meyve bahçesinde ve sulama sistemlerinde incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Ozan Balcı, Başçiftlik ilçesinde 1000 dekarlık alanda kurulan geç turfanda meyve bahçesinde ve sulama sistemlerinde incelemelerde bulundu. Geç Turfanda Meyve Bahçesi Bölgemiz İnsanının Refah Seviyesine Önemli Katkı Sağlayacak

Valiliğimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve çiftçilerimizin desteği ile yürütülen Geç Turfanda Meyve Bahçesinin ilçe ve Tokat ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Dr. Ozan Balcı "Tarım Tokat projesi kapsamında çiftçilerimizin arazilerini birleştirerek 25 yıl sözleşme yaptık. Bin dekar alanda 30 bin elma ve 55 bin kiraz fidanı dikimini gerçekleştirdik. Her yerde meyve bitmişken burada meyveler yeni yetişecek. Kurmuş olduğumuz meyve bahçesi, Başçiftlikli, Tokatlı ve bölgemiz insanının refah seviyesine, zenginleşmesine olumlu ölçüde katkıda sağlayacaktır. Emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyorum. " dedi.

Bölgede ürün çeşitliliğini önemsediğini ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Üreticimizin tek ürüne bağlı kalmadan daha kaliteli ürün yetiştirip, farklı kazanç yolları elde etmesi ve gelirini arttırması bizim için önemli. Başçiftlik ilçemizde başta kiraz olmak üzere erik, armut, elma gibi geç turfanda meyveleri yetiştirip, çiftçimize, üreticimize destek olacağız. " diye konuştu.

Geç Turfanda Meyve Bahçesini sulamak için İl Özel İdaresi destekleri ile çalışmaları devam eden damlama sulama sistemini yerinde inceleyen Vali Dr. Ozan Balcı, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Fasülye Çapalayan Vatandaşlarla Sohbet Başçiftlik temasları esnasında fasulye çapalayan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Dr. Ozan Balcı, vatandaşlara işlerinde kolaylık, kazançlarında bereket diledi. Vali Ozan Balcı, Başçiftlik ziyaretleri esnasında vatandaşlara da selam vererek hal hatır sordu. Programa Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra, Başçiftlik Kaymakamı Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İl Özel Özel İdare Genel Sekreteri Recep Gökçe, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ilgililer katıldı. Haber : Bülent KAYNAR Foto : M. Sefa ŞEKER

Kaynak: Habermetre

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Vali Dr. Ozan Balcı Başçiftlik Geç Turfanda Meyve Bahçesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
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