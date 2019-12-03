Vali Doruk yürüme engelli kız kardeşleri unutmadı

03.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:40

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Hopa ilçesinde yaşayan yürüme engelli 2 kız kardeş ile ailesini kabul etti.

Vali Doruk, ziyarette, ilçeye bağlı Sugören köyü Zennat Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan kas hastası Büşra (29) ve Kübra (25) Çelik ile baba İsrafil, anne Zübeyha Çelik'le bir süre sohbet etti.

Devletin kapılarının engelliler ve ailelerine sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Doruk, "Valilik olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın hayatta karşılaştıkları sorunları çözmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Vali Doruk, her insanın bir engelli adayı olduğunu anımsatarak, engellilere saygının onlara yaşam sevinci kattığını sözlerine ekledi.

İsrafil Çelik ise kendilerini böylesi anlamlı bir günde makamında kabul eden Vali Doruk'a teşekkür ederek, devletin her zaman engellilere ve ailelerine sahip çıkarak büyük değer verdiğini söyledi.

Ziyaret sonunda Vali Doruk, engelli kız kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA