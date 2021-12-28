Vali Doğan, Yayladağı İlçemizde Bir Dizi Açılış Törenine Katıldı

YAYLADAĞI, HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı ilçemizde ilki düzenlenen 1. Kitap Fuarı ile yapımı tamamlanan Yayladağı Kültür Merkezi ve Millet Kütüphanesinin açılış törenlerine katıldı.

Vali Doğan, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 16. 00'da Yayladağı ilçemiz Atatürk Meydanı Hükümet Konağı bahçesinde ilki düzenlenen 1. Kitap Fuarı açılış törenine katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın konuşmasında, "Yayladağı Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin her zaman yanındayız. Bilime, kitaba her daim saygımız var. Değerli protokol üyelerine teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. " dedi.

Vali Doğan Konuşmasında, "Kitap Fuarı açmak çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli. Bizlerde bugün Sayın Milletvekillerimizle, İl Başkanımızla, Meslektaşımla beraber Kitap Fuarı açılışını yapmaya geldik. Sadece Kitap Fuarı değil bugün Yayladağı ilçemizde açılışını yapacağımız birkaç tesis daha var. Bu vesileyle ilçemize hareket getiren sayın Belediye Başkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, çocuklarımız ve gençlerimiz için atılan bu güzel adımları destekliyoruz. " dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Lütfi Kaşıkçı, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Akabinde beraberindeki heyet ile birlikte kitapevlerinin stantlarını gezdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, beraberindeki heyet ile birlikte buradaki programın ardından Tutlubahçe Mahallesinde bulunan ve yapımı tamamlanan Yayladağı Kültür Merkezi ve Millet Kütüphanesinin açılışı törenine katıldı. Vali Doğan, beraberindeki heyet ile birlikte seminer, söyleşi, tiyatro, panel, konferans vb. faaliyetlerin gerçekleştirileceği Kültür Merkezi'nin ve Millet Kütüphanesinin Yayladağı ilçemize hayırlı olmasını dileyerek, açılış kurdelesini kesti. Sonrasında binanın içinde bulunan Millet Kütüphanesi kısmını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın açılış konuşmasında, "Çok değerli Valim, Milletvekillerim, İl Başkanım, Kıymetli Kaymakamım, İlçe Belediye Başkanlarım, protokol üyelerim, hanımefendiler, beyefendiler Kültür Merkezi ve Millet Kütüphanesi açılışımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu projede hemen hemen herkesin emeği var. 2018 yılında temeli atılan ve eski Belediye Başkanımız Mehmet Kalkanın, Kaymakamlığımız ve DOĞAKA'nın öncülük yaptığı bir proje. Rahmetli Mustafa Sayın Başkanımız döneminde protokolü imzalanmıştı. Sayın Başkanımızın vefat etmesiyle, sizin huzurunuzda da kendisine Rabbimden rahmet diliyoruz. Görev bize kaldı, bizlerde biraz revize ederek son derece modern, gençlerimizin ve çocuklarımızın rahatlıkla kullanabileceği, 16 bine yakın bir kitap arşivine sahip ve internet üzerinden Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde ki 100 bin kitaba daha erişim sağlanacaktır. Ben başta Sayın Valimiz olmak üzere katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, "Yayladağı ilkleri yaşıyor. Yarım saat önce Kitap Fuarındaydık değerli Valim, Kaymakam bey ve Milletvekillerimizle birlikte, Yayladağı'nın kitaba, bilime, irfana çok hızlı bir şekilde erişebileceği bu tesislerin açılışını yapmak bizlere nasip oldu. Ben bu yapının Yayladağı'mıza kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesisimiz Yayladağı'mızda yaşayan vatandaşlarımızın sosyalleşeceği, ilime, bilime ve kitaba ulaşabileceği çok kıymetli bir tesis oldu. İnşallah gençlerimiz burada kültürel faaliyetlerle buluşacak. Ben kıymetli Belediye Başkanımıza, değerli Valime, bundan önce emeği geçen tüm Belediye Başkanlarımıza, rahmetli Mustafa Sayın'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. " dedi.

Hatay Milletvekili TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bu program için ve bu güzel eseri şehrimize kazandıran çok değerli Belediye Başkanımıza ve onunla beraber Ankara'da kapı kapı gezen Milletvekilimiz Sayın Sabahat Özgürsoy Çelik'e teşekkür ediyorum. Hatay'da gece gündüz çalışan çok değerli Sayın Valimiz Rahmi Doğan'a da teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. " dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Sayın Milletvekillerim, değerli Meslektaşım, İl Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, değerli mesai arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler, inşaatı esnasında birkaç sefer geldik ve gördük ama bittikten sonra muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Mustafa Sayın rahmetliği de buradan hayırla yad etmek istiyorum, mekanı cennet olsun. Gayretli, çalışkan arkasından iyilikle yad ettiren bir kişiydi. Ben kütüphanelerin önemini çok iyi bilirim, aslında herkeste iyi bilir. Ülkemizin kütüphaneye çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Burasıda tam bir kompleks, güzel bir tesis olmuş, Yayladağı ilçemize çok yakışmış. Belediye Başkanımızda büyük bir gayret gösterdi, bu kompleksin yapımı aşamasında bizlerde Kaymakamlık, Valilik olarak destek verdik. Tabi bizler destek verdik ama bunları bir araya getirerek inşasını gerçekleştirip, tamamlamak ayrı bir maharet, Sayın Belediye Başkanımız bunu çok güzel bir şekilde gerçekleştirdi ve gayretiyle bugünde açılışa hazır hale getirdi. Bizde bu heyecanı birlikte yaşayalım istedik, tebrik ediyorum. İlçesi, yöresi, doğup büyüdüğü şehir için gayret göstererek emek sarfeden insanlar övgüyü hakkediyor, bundan dolayı da Sayın Başkanı tebrik ediyorum. Kaymakamımızla beraber uyumlu bir şekilde çalışmaktalar, kurumlar arasında ki bu uyum bu tür ilçelerde başarıyı getirmekte. Sayın Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımızın ihtiyaçlarını Ankara'da takip ediyorlar, imkanlar çerçevesinde gayret göstererek destek veriyorlar. Dolayısıyla Sayın Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Tesisimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını ve diğer ilçelerimize de örnek olmasını diliyorum. Ben tekrar emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tesisimizin güzel insanlar, nesiller yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. " dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Antakya Medeniyetler Korosu tarafından müzik dinletisi icra edildi. Protokol üyeleri ve katılım sağlayan vatandaşlarımız tarafından büyük bir coşkuyla dinlenen müzik dinletisinin akabinde bina yapımında katkılarından dolayı Vali Doğan'a, Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel tarafından plaket takdim edildi. Program, Yayladağı Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan tiyatro gösterisiyle son buldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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