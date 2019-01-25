Vali Devreye Girdi, Oğlunun Sırtında Taşıdığı Anne Hastaneye Yatırıldı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde iki hafta önce derenin taşması sonucu ulaşıma kapanan Gökçeçakmak Mahallesi'nde, oğlunun sırtında her gün 3 kilometre taşıyarak aile sağlığı merkezine götürüp getirdiği Kaniye Kasap (85) için Vali Osman Kaymak devreye girdi. Vali Kaymak'ın talimatı üzerine evinden sedye ile çıkarılan Kaniye Kasap, akciğer rahatsızlığının tedavisi için hastaneye yatırıldı. Hasarlı yolda da onarım çalışması başlatıldı.

Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde iki hafta önce yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Dere sularıyla balçığa dönen ve hasar oluşan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlar mahalleye giremedi, yaşam olumsuz etkilendi. Büyük zorluk yaşayan mahalle sakinlerinden Nihat Kasap da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı sırtında her gün 3 kilometre taşıyarak aile sağlığı merkezine götürüp getirmeye başladı.

VALİ DEVREYE GİRDİ

Ailenin yaşadığı zorluğu öğrenen Samsun Valisi Osman Kaymak, yardım için devreye girdi. Vali Kaymak, Çarşamba Kaymakam'ı Şükrü Yıldırım'a talimat vererek, Kaniye Kasap'a sağlık hizmeti sağlanmasını istedi. Eve giden ekipler, Kaniye Kasap'ı sedye ile alarak ambulansa taşıdı. Kaniye Kasap, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Vali Kaymak, görüştüğü Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'dan da yolun onarılmasını istedi. Belediye ekipleri Gökçeçakmak ve Kemer Mahalleleri arasındaki yolun onarımı için çalışmalarına başladı.

Kaniye Kasap'ın oğlu Nihat Kasap, devletin kendilerine yardım eli uzattığını belirterek, Vali Osman Kaymak'a teşekkür etti.

- Samsun

Kaynak: DHA