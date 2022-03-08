Nehirde 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur, toprağa verildi

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta nehre düşüp 13 gün sonra cansız bedeni bulunan lise öğrencisi Yağmur Özkan (17) toprağa verildi. Aileyi ziyaret edip taziyede bulunan Vali İlker Gündüzöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başsağlığı dileğini de iletti.

İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. 13 gün sonra Yağmur'dan kötü haber geldi. Dün akşam saatlerinde nehre düştüğü noktaya 15 kilometre mesafede Yağmur Özkan'ın cansız bedeni bulundu.

Necmettin Özkan ise Vali Gündüzöz ile beraberindeki heyete ve ilk günden bu yana kızı için çalışma yürüten, emeği geçen herkese teşekkür etti.