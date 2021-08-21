Vali'den Kabadüz-Çambaşı yolunda sabah denetimi
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Vali'den Kabadüz-Çambaşı yolunda sabah denetimi

Vali'den Kabadüz-Çambaşı yolunda sabah denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kabadüz-Çambaşı yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kabadüz-Çambaşı yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sabah saatlerinde Kabadüz ilçesine giden Vali Sonel, beraberinde Kabadüz Kaymakamı Hasan Erdoğan, Belediye Başkanı Yener Kaya ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Koçdemir ile birlikte toplam uzunluğu 34.7 km olan Kabadüz-Çambaşı yolunda incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Sonel, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ilimize yaptığı ziyarette şehrimizle ilgili karayollarında devam eden inşaatların bitirilmesi talimatını vermişti. Şu an Kabadüz-Çambaşı arasında yapımı devam yol çalışmalarında bulunuyoruz. Kabadüz İlçemize bağlı Çambaşı yayla yolu şehrimiz için büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

"Kabadüz-Çambaşı yolu yöre insanımızın merakla beklediği yollardan bir tanesi" diyen Vali Sonel, "Yüklenici firma da bu yoğun yağışlı havada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol çalışmalarında 2 km'lik kısımda asfalt döküldü. Ancak 12 km'ye kadar devam edecek ve kısa sürede bitirilecek. Burası bizim en gözde yollarımızdan bir tanesi" şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, yüklenici firmaya, emeği geçen herkese Ordulu hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" diyerek, konuşmasını tamamladı. - ORDU

Vali'den Kabadüz-Çambaşı yolunda sabah denetimi
Vali'den Kabadüz-Çambaşı yolunda sabah denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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