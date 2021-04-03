Vali Demirtaş, ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi
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Vali Demirtaş, ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Demirtaş, ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek yapılan ve planlanan hizmetler ile alakalı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek yapılan ve planlanan hizmetler ile alakalı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Salonunda gerçekleşen toplantıda 2021 yılında yapılması planlanan ve öncelikli hizmetlerin değerlendirmesi yapıldı. Toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ve Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan katıldı. Kente geldiği günden bu yana Mardin ve tüm ilçelerindeki hizmetleri samimi ve şeffaf bir şekilde yaptıklarını belirten Vali Demirtaş, "Yaptığımız bütün işleri vatandaş odaklı yapıyoruz. Elimizdeki tüm imkanlar ile ilçelerimiz arasında ayrım yapmadan eşit şekilde vatandaşımızın ayağına kadar hizmet götürüyoruz. Yapılan tüm yatırım ve harcamalarda açık ihale yöntemiyle hareket ediyoruz. Ayrıca yaptığımız ve planladığımız her işte şehrin yerel dinamikleri ve ilgili kişiler ile istişare ederek adımlar atıyoruz. Vatandaşlarımızın her alanda rahat nefes almaları, yaşam koşullarının en üst düzey seviyeye çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Belediyemizi devir aldığımızdan bu yana attığımız adımların bizlere geri dönüşü olumlu olmaktadır. Belediyemizin her birimi iyi yönde gelişmektedir. Ekip arkadaşlarım ile birlikte kaynaklarımızı en doğru şekilde harcamak üzere sürekli istişareler yapıyoruz. Bütçemizin büyük bir bölümünü yatırıma harcayacağız. Özellikle yol ve su konularında bu sene çok büyük hedefler koyduk. İnşallah, Allah nasip ederse yol ve su konusunu bu sene sorunsuz bir şekilde gündemimizden çıkaracağız" diye konuştu. - MARDİN

Vali Demirtaş, ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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