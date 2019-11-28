Vali Dağlı, Kıbrıs gazisine madalyası verildi

28.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:45

Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzceli Kıbrıs Gazisi Mahmut Yıldırım'a madalya ve beraatı teslim etti.



Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçti. O bölgede gazi olan Düzceli Mahmut Yıldırım'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beraatı Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından teslim edildi. Kıbrıs Gazisi Mahmut Yıldırım ve eşi Fatma Yıldırım'ı evinde ziyaret Vali Dağlı, ayrıca aile ile de sohbet ederek hal hatırlarını sordu. Mahmut Yıldırım'a Madalyası dışında beraatı da teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA