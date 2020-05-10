Vali Cüneyt Epcim, şehit annelerini ziyaret etti
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Vali Cüneyt Epcim, şehit annelerini ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim, şehit annelerini ziyaret etti
10.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:49

Vali Cüneyt Epcim, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanan 10 Mayıs Anneler Günü, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde geçiriliyor. Virüsün yayılımının önlenmesinde hayati öneme sahip sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaretler erteleniyor. Geçen yıllarda yapılan birçok etkinliğin virüs nedeniyle iptal edilmesi, Anneler Günü'nün buruk yaşanmasına neden oluyor.

İptal edilen etkinlikler nedeniyle Vali Cüneyt Epcim, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit annelerini ziyaret ederek moral verdi. Vali Epcim, bu kapsamda Şehit Polis Özel Harekat Serkan Saka'nın annesi Songül Saka, Şehit Nevzat Kaya'nın annesi Camafer Kaya ve Şehit Fatih Kostik'in annesi Havva Kostik ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde şehit anneleri Kaya, Saka ve Kostik'in Anneler Günü'nü tebrik eden Vali Epcim, aile üyeleriyle görüştü. Vali Epcim, şehit ailelerinin kendilerine sahip çıkılması gereken emanetler olduğunu ifade ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Koronavirüs nedeniyle Anneler Günü'nü evlerinde geçirmek zorunda kalan şehit annelerini ziyaret edip dertleşmek istediklerini ifade eden Vali Epcim, "Başta kıymetli şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten ve kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu kıymetli ve özel günü hepimizin bildiği nedenlerden ötürü evlerinde geçirmek zorunda kalan annelerimize; Allah'tan sağlık, sıhhat ve afiyetler temenni ediyorum. İnanıyoruz ki; sizlerin hayır dualarıyla bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız ve özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağız. Bu süreçte bizlere düşen, biraz sabretmek ve sürecin gerekliliklerini yerine getirmektir. Sizler zaten evlatlarınızı bu vatan uğruna feda ederek zaten fedakarlıkların en büyüğünü yapmış durumdasınız. İnşallah sizlerin desteği ve hayır dualarıyla bugünleri en hızlı şekilde geride bırakacağız ve yeniden kucaklaşacağız. Bugün de Anneler Günü vesilesiyle siz kıymetli şehit annelerimizi ziyaret edip, dertleşmek, sohbetine eşlik etmek istedik. Sizler bizlere şehitlerimizin emaneti, baş tacımızsınız. Sizler gelemiyorsanız; bizler her an ve durumda sizlere ulaşmak üzere hazırdayız, emirlerinize amadeyiz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, yokluğunuzu göstermesin. "diye konuştu.

Vali Epcim, programı kapsamında ayrıca 102 yaşındaki Saime Yılmaz ve 101 yaşındaki Huri Özen'i de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Şingah Mahallesi'nde ikamet eden Saime Yılmaz'la bir süre sohbet eden Vali Epcim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen hediyeleri kendisine teslim etti. Buranın ardından aynı mahallede Huri Özen'in ikametine geçen Vali Epcim, hastalığı nedeniyle kendisiyle görüşemeyen Huri Özen'in aile yakınlarıyla bir araya geldi. Vali Epcim, Özen'in oğluna şifa dileklerini bildirerek ziyaretini sonlandırdı.

Ziyaretleri sırasında Vali Cüneyt Epcim'e, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Ayık eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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