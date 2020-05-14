Vali Civelek, Seydikemer hükümet konağı ve belediye başkanlığı inşaatlarını inceledi Muğla Valisi Esengül Civelek, Seydikemer ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen Hükümet Konağı ve Belediye Başkanlığı inşaatında incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Seydikemer ilçesinde yapımında son aşamaya gelinen Hükümet Konağı ve Belediye Başkanlığı inşaatında incelemelerde bulundu.

Seydikemer Hükümet Konağı ve Başkanlığı Binası'nın temel atma töreni 18 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Bugünden sonra çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Hükümet Konağı ve Başkanlığı Binası'nın çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Vali Esengül Civelek, Seydikemer İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu ve Seydikemer Belediye Başkanı Yakup OtgözHükümet Konağı ve Belediye Başkanlığı inşaatının yüklenici firma yetkilisinden bilgiler aldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in yapımında son aşamaya gelinen Hükümet Konağı ve Belediye Başkanlığı inşaatı incelemelerine, Seydikemer İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Başkan Yardımcıları Mustafa Ali Türkan, Ramazan Kaynak, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceureşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA