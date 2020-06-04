Vali Civelek Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı Yapıldı Koronavirüsle mücadele kapsamında gelinen noktadaki tedbirler ve normalleşme sürecine dair alınan kararların görüşüldüğü İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Normalleşme sürecine uyumun sağlanmasına dair her türlü ilave tedbirlerin ele alınıp karara bağlandığı toplantıya Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurul üyesi kamu kurum temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Vali Civelek "Covid-19 ile mücadele kapsamında halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde çalışmalarını sürdürülen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Süreci hep birlikte iş birliği, güç birliği, gönül birliği ve el birliği içerisinde başarılı bir şekilde geçirdiğimizi söyleyebiliriz, ancak bizler yine tedbiri elden bırakmayacağız. Normalleşme süreci herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığımız veya en az hasarla geçirebileceğimiz bir süreç olur. " dedi.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte il genelinde Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütüleceğini belirten Vali Civelek, İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurullarında alınan kararların titizlikle uygulanmaya devam edileceğini ifade etti.

Normalleşme sürecinde yeniden faaliyete geçen iş yerlerinde olmazsa olmaz kuralların maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen olduğunu belirten Vali Civelek, vatandaşların kontrollü sosyal hayata geçilen bu süreçte alınan tedbirlere riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

Buna göre; Normalleşme sürecinde açılmasına karar verilen çay bahçeleri, dernek lokalleri, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran kafe vb. işyerleri faaliyetlerini saat 22.00'a kadar sürdürebilecek. (Gel al ve paket servisi yapılan restoran vb. yerler saat 24.00'a kadar açık kalabilecek) Söz konusu işletmeler saat 22.00'dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabileceklerdir. Bu işyerlerine maske takılarak girilecek, yeme içme faaliyeti dışında maske kullanımı sürdürülecektir. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak, açık alanlarda dahil işlemenin tamamı mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecektir. İşletmelerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.

Market, bakkal vb. işletmeler ise hijyen tedbirlerini almak kaydıyla faaliyetlerini saat 23.00'a kadar sürdürebilecek.

Plaj ve yüzme alanları ile park/bahçe, rekreasyon alanlarında ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan Covid-19 hastası veya temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanamayacak. Vatandaşların yüzme dışındaki etkinliklerde plaj alanlarında maske takmaları esas olacak. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler arasında en az 1,5 metre mesafe olacak, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde plajların kullanılması planlanacak. Localarda mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılarak, 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Kişilerin hijyen açısından kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilecek.

Giyim, ayakkabı, çanta süs eşyası, oyuncak vb. ürünlerin satıldığı sosyete pazarlarında "Pazar İçi Salgın Tedbir Planı" hazırlanacak. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek. Pazara gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde alış veriş yapıp bahse konu alandan ayrılması esas olacaktır. Pazarların tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınacaktır. Pazar yerlerine girişte maske kullanımı zorunlu olacak, Pazar yerleri/alanında tezgah ve/veya tahtalar en az 3 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilmelidir. Deneme kabinleri kullanılmayacaktır.

Spor merkezleri ve tesislerinde salgının yayılmasının engellenmesi için "İşletme İçi Salgın Tedbir Planı" hazırlanacak ve plan düzenli aralıklarla değerlendirilecektir. Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacaktır. Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında içeride 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde girişlere müsaade edilecektir. Bu alanlarda yapılacak her türlü aktivite için kişiler arası mesafe en az 2 metre olarak belirlenecektir.

İlimizde bulunan iki uluslararası havalimanlarında yurt dışından gelen yolcular için test yapılacak. Test sonucu pozitif çıkan kişiler hastanelerde tedavi altına alınacak.

Belediyeye ait toplu ulaşım araçları araç koltuk sayısı kadar yolcu ile hizmet verecekler. (15 gün süreyle alınan karar doğrultusunda sadece 9-12 metre uzunluğundaki toplu araçlarda koltuk sayısı kadar yolcu ile ayaktaki yolcuların yüzde 30'u kapasitede hizmet vermesi sağlanacaktır)

Kaynak: Bültenler