Vali Çiftçi'den kaymakam Görmüş'e ziyaret
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Vali Çiftçi'den kaymakam Görmüş'e ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çiftçi'den kaymakam Görmüş'e ziyaret
24.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:21

Vali Mustafa Çiftçi, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Çorum İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile Sungurlu'ya gelen Vali Mustafa Çiftçi'nin ikinci durağı Sungurlu Kaymakamlığı oldu. Vali Çiftçi, kısa bir süre önce Sungurlu'ya gelerek görevine başlayan Kaymakam Fatih Görmüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

'Vali Çiftçi MR cihazını inceledi'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Kaymakamlık ziyaretinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Vali Çiftçi Hastane ziyaretinde, hayırsever işadamı Habib Bekmezci tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne bağışlanan ve kısa bir süre önce vatandaşların hizmetine açılan MR Cihazını inceleyerek hastane yöneticilerinden bilgi aldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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