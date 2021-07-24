Vali Çiçek: "Zorluk yaşadık ama birlikte hareket ederek kontrolü elden kaçırmadık"
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Vali Çiçek: "Zorluk yaşadık ama birlikte hareket ederek kontrolü elden kaçırmadık"

Vali Çiçek: 'Zorluk yaşadık ama birlikte hareket ederek kontrolü elden kaçırmadık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, uzun bir aradan sonra bayramı bayram gibi yaşamış olmanın mutluluğuna vardıklarını ifade ederek, "Bir yıldır böyle bir araya gelemiyorduk. Geçen bir yıl hepimiz için gerçekten çok zorlu geçti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, uzun bir aradan sonra bayramı bayram gibi yaşamış olmanın mutluluğuna vardıklarını ifade ederek, "Bir yıldır böyle bir araya gelemiyorduk. Geçen bir yıl hepimiz için gerçekten çok zorlu geçti. Kimilerimizin ailesinden bazı canlar gitti, bazılarımız hastalığı geçirdi, bazılarımız hasta olmamak için evde kaldı. Hepimiz zorluk yaşadık ama birlikte hareket ederek kontrolü elden kaçırmadık" dedi.

Vali Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma programlarında Afyonkarahisar'ın ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı. Vali Çiçek'e bayramlaşma ziyaretlerinde milletvekilleri ve protokol üyeleri de eşlik etti. İlk olarak Şuhut ilçesine giden Vali Çiçek ve protokol üyeleri ilçe halkıyla bayramlaştı. Sağlık, afiyet ve huzur içerisinde nice bayramlar dileyen Vali Çiçek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Dazkırı, Başmakçı, Evciler ve Dinar halkıyla birlikte Dinar ilçesinde de bayramlaşma programı düzenlendi. Son bayramlaşma töreni ise Sandıklı ilçesinde de Kızılören ve Hocalar ilçe halkının katılımıyla yapıldı. Bayramlaşma töreninde verilen ortak mesaj, sağlık, huzur, birlik ve beraberlik oldu. Allah sağlıkla, huzurla nice bayramları yaşamayı nasip etsin diyerek konuşmasına başlayan Vali Çiçek, "Birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bir yıldır böyle bir araya gelemiyorduk. Geçen bir yıl hepimiz için gerçekten çok zorlu geçti. Kimilerimizin ailesinden bazı canlar gitti, bazılarımız hastalığı geçirdi, bazılarımız hasta olmamak için evde kaldı. Hepimiz zorluk yaşadık ama birlikte hareket ederek kontrolü elden kaçırmadık. Bir kez daha hem sağlık çalışanlarımıza hem de kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Bugün yine bir aradayız. İnşallah sarılamadığımız el ele tutuşamadığımız son bayram olur" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: 'Zorluk yaşadık ama birlikte hareket ederek kontrolü elden kaçırmadık'
Vali Çiçek: 'Zorluk yaşadık ama birlikte hareket ederek kontrolü elden kaçırmadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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