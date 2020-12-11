Vali Çiçek kaymakamları ile pandemi tedbirlerini masaya yatırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Çiçek kaymakamları ile pandemi tedbirlerini masaya yatırdı

11.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:12
Vali Çiçek kaymakamları ile pandemi tedbirlerini masaya yatırdı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında ilçe kaymakamları ile pandemi tedbirleri kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında ilçe kaymakamları ile pandemi tedbirleri kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Vali Çiçek, Kaymakamlara güvenlik ve asayiş noktasında tedbirlerin gözden geçirilmesi ve gerekli durumlarda artırılması talimatını verdi. Çevre ve trafik tedbirlerinin de değerlendirildiği toplantıda, pandemi süreci de ele alındı. Vali Çiçek, salgınla mücadele kapsamında Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığınca alınan ve alınacak tüm tedbirlerin takibinin yapılması, tedbirlerin tam ve eksiksiz uygulanması, sağlık, asayiş ve güvenlik yönünden oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi noktasında uyarılarda bulundu.

Toplantıda ayrıca korona virüsle mücadele kapsamında kurulan İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmalarına hassasiyetle önem verilmesi, uygulanabilirlik ve denetim açısından ilgili tüm kurumlarca gerekli bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek kaymakamları ile pandemi tedbirlerini masaya yatırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tavşanlı'da hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar masaya yatırıldı
Tavşanlı'da hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar masaya yatırıldı
Pandemi sonrası turizmin geleceği masaya yatırılıyor
Pandemi sonrası turizmin geleceği masaya yatırılıyor
Senirkent Kaymakamı Alay Yazıcı, Muş Vali Yardımcılığına atandı
Senirkent Kaymakamı Alay Yazıcı, Muş Vali Yardımcılığına atandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Erkan Akçay Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Ebru Şallı Merve Dizdar Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Cüneyt Çakır Enner Valencia
Tüm Haberler İlaç Edirne Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Çiçek kaymakamları ile pandemi tedbirlerini masaya yatırdı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:40:13. #1.15#
title